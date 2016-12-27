В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen

22:06, 27 декабря 2016, ПАИ

ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформировало Росстандарт об отзыве почти 4,5 тыс. автомобилей, пишет Росбалт.

«Отзыву подлежит 4 тыс. 481 транспортное средство марки Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, реализованные с 2013 года по 2016 год», — говорится в сообщении ведомства.

В Росстандарте пояснили, что причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы.

В рамках отзывной кампании на указанных автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления коробки передач.