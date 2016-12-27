Набиуллина: Банк России ожидает стабильного курса рубля при любом сценарии

22:46, 27 декабря 2016, ПАИ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканала «Россия 1», что ЦБ не ожидает сильных потрясений на валютном рынке при любом сценарии развития экономики.

«Мы при любом сценарии (развития экономики. — ред.) не ожидаем каких-то сильных потрясений. Потому что плавающий курс является, скажем так, амортизатором для внешних шоков», — отметила она.

Председатель ЦБ подчеркнула, что курс национальной валюты находится в существенной зависимости от мировых цен на нефть.

«Чем ниже цена на нефть, тем, при прочих равных, слабее рубль, но эта зависимость, если можно так сказать, стала меньше: при том же изменении цен на нефть рубль у нас реагирует в два раз меньше», — сказала Набиуллина.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что линия Банка России по оздоровлению финансовой системы страны обеспечивает интересы вкладчиков.