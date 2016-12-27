Главный Дед Мороз России посетил 40 городов и раздал более 2 млн подарков

22:59, 27 декабря 2016, ПАИ

Главный Дед Мороз России в рамках своего новогоднего путешествия по стране подарил детям более 2 млн подарков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

«За полтора месяца Дед Мороз посетил 40 городов, преодолев тысячи километров пути. В каждом регионе бывал в гостях у многодетных семей, дарил малышам подарки, посещал социальные учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за время своего путешествия он посетил более 50 социальных учреждений, подарил 1,5 т леденцов и 30 т различных подарков.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошло официальное открытие новогодних торжеств с участием всероссийского Деда Мороза.