День покровителя моряков наступил 28 декабря

08:40, 28 декабря 2016, ПАИ

28 декабря по народному календарю наступил Трифонов день, пишет сalend.ru.

Православные в этот день отмечают память святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в XVI веке. Трифон, носивший в миру имя Митрофан, родился в семье священника на Новгородской земле. По преданию, однажды он услышал голос, который велел ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенга и начал проповедовать Евангелие среди саамов. Спустя некоторое время Митрофан построил храм Благовещения, а при нем основал монастырь во имя Святой Троицы. В этой же обители он принял постриг с именем Трифон, был рукоположен в иеромонахи, а затем стал игуменом монастыря.

На Руси преподобного Трифона почитают как покровителя моряков. Именно ему они молятся в случае опасности. Поминают его и в этот день: все, кто связан с морем, по возможности, идут в церковь и ставят свечу святому Трифону.

Люди замечали, что день начинает прибывать, и считали, что солнце посылает на землю «своих детей» — лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако, солнечные лучи были еще слабы, и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег — так можно было испугать злых духов. «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати», — советовали предки.

Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.