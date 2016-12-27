Пианист с мировым именем даст предновогодний концерт в Пушкинском заповеднике
В Научно-культурном центре музея Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в поселке Пушкинские Горы (бульвар Гейченко, 1) выступит пианист с мировым именем Владимир Мищук. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.
Владимир Мищук - один из самых известных академических пианистов — лауреат IX Международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России, профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории, профессор Академии «S.O.P.R.A.» (Япония), приглашённый профессор Международной фортепианной академии в Комо (Италия), художественный руководитель Международного фестиваля русской музыки в Старой Руссе.
В программу выступления пианист включил сочинения западно-европейских композиторов-романтиков XIX: Франца Шуберта (два Музыкальных момента и Соната до-мажор) и Фредерика Шопена (фортепианный цикл из двадцати четырёх прелюдий).
Концерт Владимира Мищука в Пушкинском заповеднике назначен на пятницу, 30 декабря. Начать фортепианного вечера планируется в 17:00. Вход на концерт свободный.