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Пять человек пострадали вчера в ДТП на псковских дорогах

27 декабря в Псковской области произошли 4 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники ГИБДД задержали вчера 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 328 нарушений Правил дорожного движения.

В органы внутренних дел области за прошедшие сутки поступили 34 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 21 преступление, в том числе грабеж, который удалось раскрыть.

 

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