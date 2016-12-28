Пять человек пострадали вчера в ДТП на псковских дорогах
27 декабря в Псковской области произошли 4 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Сотрудники ГИБДД задержали вчера 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 328 нарушений Правил дорожного движения.
В органы внутренних дел области за прошедшие сутки поступили 34 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 14 - по городу Пскову.
В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 21 преступление, в том числе грабеж, который удалось раскрыть.