Международный день кино отмечается сегодня

08:25, 28 декабря 2016, ПАИ

28 декабря отмечается Международный день кино, пишет сalend.ru.

В этот день в 1895 году в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. Чуть ранее, в том же году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». 22 марта 1895 года братья устроили в Париже первый в истории киносеанс. Они показали узкому кругу друзей короткую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер».

Но днем рождения кино считают именно 28 декабря 1895 года, когда Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан за деньги. Демонстрация «Прибытия поезда на вокзал Ла Сьота» вызвала настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился он всего семь минут.

С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. По всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: Московский Международный кинофестиваль, «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», фестиваль имени братьев Люмьер, «Оскар» и другие.

Также в разных странах мира установлены свои Дни национального кинематографа. Например, День российского кино отмечается ежегодно 27 августа.

