Госдолг российских регионов сократился на 100 млрд рублей

08:39, 28 декабря 2016, ПАИ

Госдолг российских регионов по состоянию на 1 декабря 2016 года сократился на 110,2 млрд рублей, или на 4,8%, что стало возможным благодаря замене коммерческих кредитов бюджетными. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Счетную палату.

Счетная палата полагает, что в декабре этот показатель может несколько увеличиться, однако задолженность субъектов будет меньше, чем год назад. При увеличении числа бюджетных кредитов, ситуация с госдолгом регионов по-прежнему остается серьезной. Об этом, в частности, говорил президент России Владимир Путин на прошедшей 23 декабря пресс-конференции.

Также Счетная палата отметила, что структура госдолга регионов изменилась. В 2016 году основным их кредитором стало государство, которое заместило коммерческие кредиты бюджетными со ставкой в 1%.

В Счетной палате назвали и основную причину проблем с госдолгом субъектов РФ, которая кроется в несбалансированности региональных бюджетов.