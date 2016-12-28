В Кунье из-за короткого замыкания произошло задымление в административном здании

09:04, 28 декабря 2016, ПАИ

27 декабря в поселке Кунья произошло задымление в одном из кабинетов в двухэтажном здании районного управления Пенсионного фонда, расположенном на улице Советской, 19. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области, причина случившегося - короткое замыкание в источнике бесперебойного питания.

Кроме того, вчера по аналогичной причине случился пожар в деревне Слопыгино Палкинского района, там в производственном здании выгорела бытовка.

В деревне Лешово Пушкиногорского района из-за аварийного режима работы печного оборудования сгорела кровля жилого дома, выгорели помещения.