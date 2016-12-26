0
20:36
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
17:42
120 единоборцев приняли участие в турнире посвященном летчикам военно-транспортной авиации
17:30
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
16:59
Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
11:23
Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО
09:42
Расписание ледовой арены Пскова до 1 января
09:25
Николай Валуев, Денис Лебедев, Александр Козловский и «Гоблин» сыграли в футгольф в Куньинском районе
Еще новости
Спорт

Российские хоккеисты разгромили латвийцев в матче молодежного чемпионата мира в Канаде

Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) одержала победу над сверстниками из Латвии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Канаде. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Встреча группы B, состоявшаяся вчера в Торонто, завершилась со счетом 9:1 (3:0, 3:1, 3:0) в пользу россиян, которые одержали первую победу в своем втором матче на турнире.

В составе победителей хет-трик оформил Кирилл Капризов (21-я, 47-я и 57-я минуты), дубль сделал Александр Полунин (13, 25), по шайбе забросили Данил Юртайкин (6), Павел Карнаухов (18), Кирилл Беляев (26) и Яков Тренин (50). Автором единственного гола у соперника россиян стал Рудольф Балцерс (24).

В следующем матче 29 декабря российские спортсмены сыграют со сборной США, а латвийцы в этот же день встретятся с командой Канады.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
26 декабря 2016
Сотрудник МЧС побывал на первом турнире по зимнему футгольфу в Куньинском районе
120 единоборцев приняли участие в турнире посвященном летчикам военно-транспортной авиации
26 декабря 2016
120 единоборцев приняли участие в турнире посвященном летчикам военно-транспортной авиации
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
26 декабря 2016
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
26 декабря 2016
Пробег в часть 75-летия образования Партизанского края вошёл в список кандидатов на «Народное признание»
Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО
26 декабря 2016
Псковская область поднялась еще на строчку в рейтинге субъектов РФ по внедрению комплекса ГТО
Расписание ледовой арены Пскова до 1 января
26 декабря 2016
Расписание ледовой арены Пскова до 1 января
Николай Валуев, Денис Лебедев, Александр Козловский и «Гоблин» сыграли в футгольф в Куньинском районе
25 декабря 2016
Николай Валуев, Денис Лебедев, Александр Козловский и «Гоблин» сыграли в футгольф в Куньинском районе 2
Основатель дедовичской школы гребли Андрей Сидоркевич вывдвинут на «Народное признание»
24 декабря 2016
Основатель дедовичской школы гребли Андрей Сидоркевич вывдвинут на «Народное признание»

Идет загрузка...