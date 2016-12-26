Российские хоккеисты разгромили латвийцев в матче молодежного чемпионата мира в Канаде

08:54, 28 декабря 2016, ПАИ

Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) одержала победу над сверстниками из Латвии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Канаде. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Встреча группы B, состоявшаяся вчера в Торонто, завершилась со счетом 9:1 (3:0, 3:1, 3:0) в пользу россиян, которые одержали первую победу в своем втором матче на турнире.

В составе победителей хет-трик оформил Кирилл Капризов (21-я, 47-я и 57-я минуты), дубль сделал Александр Полунин (13, 25), по шайбе забросили Данил Юртайкин (6), Павел Карнаухов (18), Кирилл Беляев (26) и Яков Тренин (50). Автором единственного гола у соперника россиян стал Рудольф Балцерс (24).

В следующем матче 29 декабря российские спортсмены сыграют со сборной США, а латвийцы в этот же день встретятся с командой Канады.

