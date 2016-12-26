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Соцсфера

В Пскове прокуратура добилась выплаты инвалиду компенсации за лекарства

В городе Пскове прокуратура добилась выплаты компенсации инвалиду за приобретенные им лекарственные препараты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки, проведенной по обращению местного жителя - инвалида 2 группы пожизненно по общему заболеванию, надзорный орган установил, что необходимые заявителю по жизненным показаниям лекарственные препараты в 2015-2016 годах не выдавались, в выписке льготных рецептов ему было отказано.

В связи с этим в 2015 году мужчина был вынужден купить лекарство «Ламиктал» за счет собственных средств, потратив более 9 тыс. руб.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление к Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации с требованиями безусловного исполнения требований законодательства и выплаты заявителю компенсации за приобретенные им препараты.

Во время рассмотрения дела в Псковском городском суде ответчик принял меры для обеспечения инвалида в 2016 году указанным препаратом по льготным рецептам.

Суд требования прокурора удовлетворил, с госкомитета в пользу заявителя были взысканы денежные средства в размере 9 тыс. 145,62 руб.
 

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