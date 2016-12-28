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Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154

В Черном море на месте крушения самолета Ту-154 спасатели нашли еще три тела погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Общее число обнаруженных тел достигло 15", — сказал собеседник агентства. По его словам, в районе крушения лайнера также найдены 223 фрагмента тел.

Ранее в Минобороны рассказали, что генетическая экспертиза останков погибших пройдет в Москве.

В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район крушения самолета прибыл самоходный кран.

Напомним, Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье, 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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