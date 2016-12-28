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Общество

В псковском общежитии провели ремонт после вмешательства прокуратуры

Прокуратура добилась проведения ремонта общежития Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки было установлено, что в общежитии не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования условий проживания обучающихся. В частности, надзорный орган выявил многочисленные дефекты оконных блоков в жилых комнатах: нарушена герметичность между рамами и створками оконных блоков, имеются трещины на стеклах, отсутствуют затворные устройства, наблюдаются следы гниения.

Кроме того, не соответствует установленным требованиям состояние жилых помещений.

Для устранения нарушений закона прокурор города направил в суд иск об обязании государственного предприятия Псковской области «Управление недвижимостью» обеспечить выполнение работ по замене оконных блоков в помещениях общежития. Требования прокурора были удовлетворены, ремонт выполнен.

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