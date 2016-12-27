Известного псковского производителя молока требует признать банкротом предприниматель из Санкт-Петербурга
Зарегистрированный в Санкт-Петербурге индивидуальный предприниматель (ИП) Сергей Кабанов 23 декабря обратился в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать банкротом ООО «Дашенька», - известного в регионе производителя молока из Печорского района.
Как сообщается на сайте суда, данное заявление оставлено без движения из-за несоблюдения требований, предъявляемых законом к его форме и содержанию. Сергею Кабанову дан срок до 26 января 2017 года для устранения выявленных судом в заявлении недостатков.