Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак

09:42, 28 декабря 2016, ПАИ

Псковская общественная организация «Зоозащита» находится в поисках сена для собственного приюта для животных «Лесопилка». Об этом сообщается в официальной группе организации в «ВКонтакте».

По словам представителей организации, в связи с погодными условиями, все заготовленное на зиму сено закончилось раньше намеченного срока. «Сено - это теплая постель для собак на всю зиму. Пожалуйста, помогите нам найти для собак сухое сено (солому)», - сообщается в записи.

Желающие помочь «Зоозащите» могут связаться с ее руководителем, Юлией Конечной.