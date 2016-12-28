Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
Псковская общественная организация «Зоозащита» находится в поисках сена для собственного приюта для животных «Лесопилка». Об этом сообщается в официальной группе организации в «ВКонтакте».
По словам представителей организации, в связи с погодными условиями, все заготовленное на зиму сено закончилось раньше намеченного срока. «Сено - это теплая постель для собак на всю зиму. Пожалуйста, помогите нам найти для собак сухое сено (солому)», - сообщается в записи.
Желающие помочь «Зоозащите» могут связаться с ее руководителем, Юлией Конечной.