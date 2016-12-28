0
09:42
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
22:06
В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen
20:06
Псковскому музею-заповеднику исполнилось 140 лет
18:27
Пьеса, которая не понравилась зрителям
18:14
Пиротехнический ПАИ-live состоится 28 декабря в 11:00
17:14
До -5 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря
16:35
Купленные до смены арендатора абонементы в псковском «Электроне» действовать не будут
Еще новости
Общество

Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак

Псковская общественная организация «Зоозащита» находится в поисках сена для собственного приюта для животных «Лесопилка». Об этом сообщается в официальной группе организации в «ВКонтакте».

По словам представителей организации, в связи с погодными условиями, все заготовленное на зиму сено закончилось раньше намеченного срока. «Сено - это теплая постель для собак на всю зиму. Пожалуйста, помогите нам найти для собак сухое сено (солому)», - сообщается в записи.

Желающие помочь «Зоозащите» могут связаться с ее руководителем, Юлией Конечной

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
28 декабря 2016
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen
27 декабря 2016
В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen
Псковскому музею-заповеднику исполнилось 140 лет
27 декабря 2016
Псковскому музею-заповеднику исполнилось 140 лет
Пьеса, которая не понравилась зрителям
27 декабря 2016
Пьеса, которая не понравилась зрителям 2
Пиротехнический ПАИ-live состоится 28 декабря в 11:00
27 декабря 2016
Пиротехнический ПАИ-live состоится 28 декабря в 11:00
До -5 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря
27 декабря 2016
До -5 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря
Купленные до смены арендатора абонементы в псковском «Электроне» действовать не будут
27 декабря 2016
Купленные до смены арендатора абонементы в псковском «Электроне» действовать не будут 2
В новогодние праздники псковичи смогут приобрести проездные на январь со скидкой
27 декабря 2016
В новогодние праздники псковичи смогут приобрести проездные на январь со скидкой 1

Идет загрузка...