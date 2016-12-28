В Великих Луках женщина расплатилась фальшивой купюрой, проводится проверка

09:40, 28 декабря 2016, ПАИ

В Великих Луках полиция изъяла банкноту с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В настоящее время проводится проверка по факту обнаружения в одном из магазинов фальшивой пятитысячной купюры. По имеющимся данным, она поступила от 35-летней горожанки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! – подчеркнули в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».

