В Красногородске сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя ВАЗа

09:49, 28 декабря 2016, ПАИ

В Красногородске сотрудники ГИБДД установили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вечером 26 декабря на улице Калинина полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2107. Выяснилось, что управлял машиной 30-летний житель Опочецкого района, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

