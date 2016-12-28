Фонд Доктора Лизы «Справедливая помощь» продолжит работу

10:18, 28 декабря 2016, ПАИ

Фонд «Справедливая помощь», основанный Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза), которая погибла в авиакатастрофе 25 декабря, продолжит свою работу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт фонда.

«Пока есть те, кому нужна твоя [Елизаветы Глинки] помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать», - следует из заявления фонда. «Доктор Лиза! Мы помним все твои наставления. Мы не подведем», - отмечается в сообщении.

Фонд был «Справедливая помощь» был создан в 2007 году. Основной задачей организации является оказание помощи умирающим больным, бездомным, пенсионерам и инвалидам, лишившимся жилья и средств к существованию, говорится на сайте «Справедливой помощи».

​​Исполнительный директор «Справедливой помощи» Елизавета Глинка находилась на борту лайнера Минобороны Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. ​Она направлялась в Сирию для того, чтобы передать гуманитарный груз фонда медицинским учреждениям в Алеппо.

​Кроме Доктора Лизы на борту самолета находился 91 человек, в числе которых были военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова и журналисты.