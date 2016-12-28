Страхователи Псковской области будут сдавать ежемесячную отчетность в ПФР по новой форме

10:21, 28 декабря 2016, ПАИ

С 1 января 2017 года органы Пенсионного фонда России приступят к приему от работодателей ежемесячной отчетности о работающих застрахованных лицах за декабрь 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области.

Пенсионный фонд РФ утвердил новые форматы данных сведений застрахованных лиц (форма СЗВ-М). В связи с этим отчетность по форме СЗВ-М будет приниматься только по новому формату.

Для формирования документов необходимо использовать последние версии программ подготовки документов ПФР и заблаговременно провести проверку с применением программы CheckPFR. Информацию об обновленных программах для подготовки и проверки отчетности можно получить в территориальных органах ПФР по месту регистрации плательщика и на сайте организации.

В ПФР обратили внимание, что в связи с внесением изменений в статью 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 1.04.1996 № 27-ФЗ, сроки представления ежемесячной отчетности продлены. Страхователь обязан представить ежемесячную отчетность не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчетность за декабрь 2016 г. необходимо представить не позднее 16 января 2017 года, в связи с тем, что 15 января является выходным днем.

За непредставление отчетности в законодательно установленные сроки либо представление неполных и (или) недостоверных сведений предусмотрены финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Кроме того, КоАП дополнен новой статьей 15.33.2, в соответствии с которой с 1 января 2017 года должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей за непредставление сведений персонифицированного учета, а также за представление таких сведений в неполном или искаженном виде.

