«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом

10:31, 28 декабря 2016, ПАИ

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» будет работать приемная Деда Мороза. «Приглашаем всех получить подарки, принять участие в веселых хороводах и рассказать свои стишки и песенки Дедушке на незабываемых детских утренниках!», - отмечают организаторы мероприятия.

Все желающие смогут сфотографироваться с главным героем новогодних праздников. Приемная Деда Мороза будет работать в центральном атриуме ТРК «Акваполис» 30 декабря с 15:00 и 5 января с 12:00.