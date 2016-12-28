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Общество

«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» будет работать приемная Деда Мороза. «Приглашаем всех получить подарки, принять участие в веселых хороводах и рассказать свои стишки и песенки Дедушке на незабываемых детских утренниках!», - отмечают организаторы мероприятия.

Все желающие смогут сфотографироваться с главным героем новогодних праздников. Приемная Деда Мороза будет работать в центральном атриуме ТРК «Акваполис» 30 декабря с 15:00 и 5 января с 12:00.

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