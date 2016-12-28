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Общество

Депутаты Псковской гордумы приняли бюджет на 2017 год во втором чтении

Депутаты Псковской городской Думы сегодня, 28 декабря, приняли бюджет муниципалитета на 2017 год во втором чтении, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии городского парламента.

Председатель бюджетного комитета гордумы Евгений Самуйлов сообщил, что перед вторым чтениям в проекте бюджета были учтены предложения депутатов. «Есть договорённости что по итогам двух месяцев мы собираемся фракциями и смотрим, какие можно изменения внести», - добавил он.

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил Евгения Самуйлова, председателя финуправления администрации города Тамару Винт и депутатов гордумы за работу над проектом бюджета. «Сегодняшнее ваше согласование говорит о том, что вы понимаете цифры и понимаете, что мы не всё профинансировали. Дальше начинается наша работа и с администрацией области и областным Собранием», - добавил он.

Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников высказал мнение, что «принято нормальное правильное решение, которое позволит городу жить», и также поблагодарил депутатов.

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