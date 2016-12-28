Депутаты Псковской гордумы приняли бюджет на 2017 год во втором чтении

10:27, 28 декабря 2016, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы сегодня, 28 декабря, приняли бюджет муниципалитета на 2017 год во втором чтении, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии городского парламента.

Председатель бюджетного комитета гордумы Евгений Самуйлов сообщил, что перед вторым чтениям в проекте бюджета были учтены предложения депутатов. «Есть договорённости что по итогам двух месяцев мы собираемся фракциями и смотрим, какие можно изменения внести», - добавил он.

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил Евгения Самуйлова, председателя финуправления администрации города Тамару Винт и депутатов гордумы за работу над проектом бюджета. «Сегодняшнее ваше согласование говорит о том, что вы понимаете цифры и понимаете, что мы не всё профинансировали. Дальше начинается наша работа и с администрацией области и областным Собранием», - добавил он.

Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников высказал мнение, что «принято нормальное правильное решение, которое позволит городу жить», и также поблагодарил депутатов.