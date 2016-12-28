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Общество

Центробанк РФ и УМВД по Псковской области напоминают пенсионерам об угрозе мошенничества

В связи с компенсационными выплатами пенсионерам в январе 2017 года Псковское отделение Центрального банка России совместно с УМВД по Псковской области оповещают о возможных действиях со стороны мошенников с целью получения денежных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный экономист сводно-экономического отдела отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Ольга Васильева.

«Не сообщайте никому реквизиты банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата в размере 5 тысяч рублей будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется», - рассказала Ольга Васильева.

 

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