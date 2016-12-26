Представитель псковской федерации по спортивному ориентированию признана лучшим тренером Новгородской области

10:48, 28 декабря 2016, ПАИ

27 декабря в новгородской филармонии чествовали лучших ориентировщиков и тренеров по итогам спортивного сезона 2016 года. Среди награжденных оказалась ответственный секретарь Федерации Псковской области по спортивному ориентированию Ираида Никитина. Об этом пишет интернет-газета «Ваши новости».

И. Никитина получила кубок «Лучший тренер Новгородской области 2016 года». В частности, благодаря ей Екатерина Никитина, Сергей Детков и Иван Никитин в июне стали чемпионами России по спортивному ориентированию в смешанной эстафете.

«Хочу сказать, что уходящий год в спортивной жизни региона был очень ярким и запоминающимся, – заявила на церемонии руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Елена Кирилова. – Наши спортсмены подтвердили свой высокий уровень на всероссийских и международных соревнованиях. Приятно, что было много новых побед».