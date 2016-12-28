Безработный великолучанин украл зимнюю куртку у посетителя медучреждения
В Великих Луках полицейские раскрыли кражу имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По имеющимся данным, из медицинского учреждения по улице Пушкина у мужчины была похищена зимняя куртка, в которой были мобильный телефон и 10 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении этого преступления. Им оказался 37-летний безработный и неоднократно судимый великолучанин.
Похищенное изъято. По данному факту ведется проверка.