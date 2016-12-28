С банковской карты великолучанина исчезли 8 тысяч рублей

10:55, 28 декабря 2016, ПАИ

В Великих Луках у мужчины произошло несанкционированное списание денежных средств с банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

За помощью к сотрудникам полиции обратился 41-летний местный житель. Выяснилось, что у него с банковской карты при невыясненных обстоятельствах произошло списание более восьми тысяч рублей.

В настоящее время полицейские в рамках проверочных мероприятий разбираются с произошедшим. В этом случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.