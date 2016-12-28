0
13:51
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
13:36
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
11:43
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
11:01
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
10:31
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
09:42
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
22:06
В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen
Еще новости
Общество

В Себеже наградили одаренных детей

Представители Себежской таможни приняли участие в церемонии награждения одаренных детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. В церемонии награждения приняли участие глава Себежского района Леонид Курсенков, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, депутаты областного собрания Андрей Козлов и Дарья Козьякова, представители трудовых коллективов и организаций района.

От имени Себежской таможни награду и подарки коллективу танцевально-спортивного клуба «Полонез» вручил таможенный инспектор Юрий Алексеев. Юрий Алексеев уже многие годы ведет в подшефной молодежной организации «СоБор» воспитательно-патриотическую работу, увлекается историей, краеведением, тесно сотрудничает в этом направлении с учебными заведениями района.

Танцевально-спортивный клуб «Полонез» под руководством Аниты Моховой был также награжден от имени таможни. «Умных, талантливых, одаренных детей в Себежском районе много. В числе номинантов выступили лучшие ученики, победители олимпиад по школьным предметам и интеллектуальных соревнований, талантливые музыканты и художники, спортсмены и танцоры. Они достойно участвовали и побеждали в школьных, районных и областных всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях», - отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
28 декабря 2016
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка 1
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
28 декабря 2016
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
28 декабря 2016
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
28 декабря 2016
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
28 декабря 2016
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
28 декабря 2016
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen
27 декабря 2016
В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen
Псковскому музею-заповеднику исполнилось 140 лет
27 декабря 2016
Псковскому музею-заповеднику исполнилось 140 лет 2

Идет загрузка...