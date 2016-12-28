В Себеже наградили одаренных детей

12:00, 28 декабря 2016, ПАИ

Представители Себежской таможни приняли участие в церемонии награждения одаренных детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. В церемонии награждения приняли участие глава Себежского района Леонид Курсенков, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, депутаты областного собрания Андрей Козлов и Дарья Козьякова, представители трудовых коллективов и организаций района.

От имени Себежской таможни награду и подарки коллективу танцевально-спортивного клуба «Полонез» вручил таможенный инспектор Юрий Алексеев. Юрий Алексеев уже многие годы ведет в подшефной молодежной организации «СоБор» воспитательно-патриотическую работу, увлекается историей, краеведением, тесно сотрудничает в этом направлении с учебными заведениями района.

Танцевально-спортивный клуб «Полонез» под руководством Аниты Моховой был также награжден от имени таможни. «Умных, талантливых, одаренных детей в Себежском районе много. В числе номинантов выступили лучшие ученики, победители олимпиад по школьным предметам и интеллектуальных соревнований, талантливые музыканты и художники, спортсмены и танцоры. Они достойно участвовали и побеждали в школьных, районных и областных всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях», - отметили в ведомстве.