2
15:12
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
13:15
Чем запомнится этот год
21:26
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом
17:30
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
16:36
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
14:03
Бюджет Псковской области на 2017 год принят во втором и третьем чтениях
13:38
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино»
Еще новости
Экономика

Депутаты Псковской гордумы отказали компании «Коктейль» в предоставлении места под торговлю в детсадах

Депутаты Псковской городской Думы не дали согласия отдельным дошкольным образовательным учреждениям на предоставление в аренду ООО «Коктейль» муниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления. Такое решение народные избранники приняли на сессии 28 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты возмутились, что аппараты для производства кислородных коктейлей стоят в кабинетах медицинских работников и психологов. По их мнению, это неправильно, потому что это не медицинские препараты, а лакомство для детей.

Также депутат Елена Полонская, например, заявила, что в школах заставляют детей пить эти напитки, собирая на них по 350 рублей в месяц. На это председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова Лариса Морозова заметила, что коктейль в школах стоит всего 22 рубля, а в кафе его можно купить по цене от 60 до 90 рублей.

Затем слово взял директор компании Андрей Семёнов. Он заверил народных избранников в том, что оборудование ООО «Коктейль» просто стоит в медкабинете, и детей не принуждают пить кислородные коктейли.

В итоге депутаты попытались прописать в своем решении, что управление образования должно контролировать такого рода деятельность, но этот пункт не повлиял на ситуацию – голоса разделились пополам, положительного решения не последовало.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
27 декабря 2016
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня 3
Чем запомнится этот год
27 декабря 2016
Чем запомнится этот год 2
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом
26 декабря 2016
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом 1
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
26 декабря 2016
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
26 декабря 2016
Универсальная электронная карта не станет обязательным инструментом предоставления госуслуг
Бюджет Псковской области на 2017 год принят во втором и третьем чтениях
26 декабря 2016
Бюджет Псковской области на 2017 год принят во втором и третьем чтениях
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино»
26 декабря 2016
Губернатор объяснил оппозиции, зачем Псковской области «Моглино» 16
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
26 декабря 2016
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет

Идет загрузка...