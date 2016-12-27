Депутаты Псковской гордумы отказали компании «Коктейль» в предоставлении места под торговлю в детсадах

11:10, 28 декабря 2016, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы не дали согласия отдельным дошкольным образовательным учреждениям на предоставление в аренду ООО «Коктейль» муниципального имущества, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления. Такое решение народные избранники приняли на сессии 28 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты возмутились, что аппараты для производства кислородных коктейлей стоят в кабинетах медицинских работников и психологов. По их мнению, это неправильно, потому что это не медицинские препараты, а лакомство для детей.

Также депутат Елена Полонская, например, заявила, что в школах заставляют детей пить эти напитки, собирая на них по 350 рублей в месяц. На это председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова Лариса Морозова заметила, что коктейль в школах стоит всего 22 рубля, а в кафе его можно купить по цене от 60 до 90 рублей.

Затем слово взял директор компании Андрей Семёнов. Он заверил народных избранников в том, что оборудование ООО «Коктейль» просто стоит в медкабинете, и детей не принуждают пить кислородные коктейли.

В итоге депутаты попытались прописать в своем решении, что управление образования должно контролировать такого рода деятельность, но этот пункт не повлиял на ситуацию – голоса разделились пополам, положительного решения не последовало.