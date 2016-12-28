В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске

11:13, 28 декабря 2016, ПАИ

28 декабря в Пскове у дома по Рижскому проспекту экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отдела Росгвардии.

Около 5:00 сотрудники Росгвардии обратили внимание на подозрительного гражданина. При проверке документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ.

27-летний мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.