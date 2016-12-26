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Сотрудники псковского УФСИН заняли несколько призовых мест на первенстве по стрельбе

Открытое первенство войсковой части № 32515 104-го гвардейского десантно-штурмового краснознаменного полка по стрельбе из штатного оружия прошло на базе подразделения в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Участие в состязании приняли лучшие стрелки - служащие нескольких спецподразделений области. Команду УФСИН представили 9 бойцов спецназа «Зубр», которым удалось занять почти половину призовых мест.

Участники соревновались в выполнении четырех упражнений: три - из автомата Калашникова («первый выстрел», «АК-I», «УКС-II») и одно - из пистолета Макарова. По условиям первенства, состязания проводились только в личном зачете.

В итоге сотрудники ОСН «Зубр» заняли сразу пять призовых мест из двенадцати возможных. Так, в упражнении «АК-I» Андрей Иваницкий победил с результатом 93 очка, Михаил Шеремет набрал 91 очко и стал вторым, на третьем месте оказался Сергей Горячев с результатом 89 очков.

Кроме того, в упражнении «первый выстрел» Михаилу Шеремету удалось набрать 29 очков и завоевать «золото», 23 очка в этом же виде стрельбы набрал Дмитрий Панкратьев, став бронзовым призером.

Сотрудники ОСН «Зубр» отметили, что остались очень довольны своими результатами.

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