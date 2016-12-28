Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику

11:43, 28 декабря 2016, ПАИ

В эфире ПАИ-live сегодня, 28 декабря, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунинин рассказал псковичам, как правильно выбрать пиротехнику.

«Чтобы выбрать качественный пиротехнический товар, нужно проверить его сертификат или декларацию. Кроме того, все официально призведённые пиротехнические товары обозначаются знаком качества, на каждом есть срок годности. Необходимо осмотреть внешний вид на предмет отсутствия повреждений, убедиться в целостности упаковки», - пояснил Владимир Якунин.

Он также добавил, что в наши дни граждане стали намного лучше разбираться в выборе качественно пиротехнической продукции. Кроме этого, в России установилась нормативная база по изготовлению и продаже пиротехнических средств.

В маркировках и сертификатах пиротехнических изделий обязательно должен быть указан их класс. Продукция с 1-го по 3-й класс относится к бытовой категории их могут применять обычные граждане. Продукция с 4-го по 5-й класс — профессиональные изделия, которые используют для организации пиротехнических шоу. Их продажа разрешена только при наличии у покупателя специальных документов, подтверждающих его квалификацию для обращения с такими изделиями.

«Также обязательно нужно проверять наличие инструкции на русском языке, где должны быть описаны безопасные расстояния от людей и объектов при запуске, правила утилизации. Приобретать пиротехническую продукцию необходимо в специализированных магазинах, где консультант может подробно и доступно объяснить правила обращения с пиротехническим изделием», - пояснил сотрудник МЧС.