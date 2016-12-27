Процедуру подтверждения права на льготу по земельному налогу упростили депутаты Псковской гордумы

11:34, 28 декабря 2016, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы упростили процедуру подтверждения права на льготу по земельному налогу для определенной категории лиц. Изменения в Положение «О земельном налоге» были приняты сегодня, 28 декабря, на очередной сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Теперь неработающие пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также инвалиды I и II группы, инвалидность которым установлена бессрочно, будут единожды подтверждать свое право на налоговую льготу.

Ранее эти категории граждан были обязаны подтверждать право на льготу ежегодно. Без изменения остается ежегодное подтверждение права на налоговую льготу неработающим пенсионерам, достигшим 65 лет.

Такой проект решения был разработан по инициативе главы города Пскова Ивана Цецерского. В Псковскую городскую Думу в конце октября 2016 года поступило обращение от 86-летнего псковича, который изложил трудности, с которыми пришлось столкнуться в таком возрасте при оформлении права на льготу в налоговых органах. И. Цецерский признал доводы обоснованными и поручил в оперативном порядке разработать изменения в существующее Положение.