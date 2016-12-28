В Великих Луках житель Тверской области украл у земляка деньги

12:18, 28 декабря 2016, ПАИ

Житель Тверской области подозревается в совершении ряда хищений в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В начале декабря в общежитии по улице Энгельса у несовершеннолетнего приезжего из Тверской области, который учится в одном из учебных заведений города, неизвестный похитил деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался житель Тверской области 1999 года рождения. Кроме того, этот юноша подозревается в совершении и другой кражи на территории Великих Лук. Проводится расследование.