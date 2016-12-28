Из-за череды пожаров в домах пенсионеров сотрудник псковского ГУ МЧС призвал навестить на праздниках своих родных

12:47, 28 декабря 2016, ПАИ

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунинин в преддверии новогодних праздников призвал граждан навестить своих пожилых родных и близких, чтобы обезопасить их от беды.

«В связи с тем, что в регионе участились случаи пожаров у пенсионеров, людей преклонного возраста, хотелось бы, чтобы наши граждане вспомнили о своих родных, съездили бы к ним в гости перед Новым Годом, во время праздников», - пояснил Якунинин сегодня, 28 декабря, в эфире ПАИ-live.

Сотрудник псковского отделения МЧС также порекомендовал гражданам проверить в каком состоянии находится печное отопление пенсионеров, общее состояние печи, электропроводка дома.

«Спросите у бабушек и дедушек, чем помочь, чтобы избежать беды», - добавил сотрудник.

Напомним, на минувшей неделе в Псковской области было зарегистрировано сразу несколько случаев гибели пожилых граждан на пожарах: в Себежском районе погибла 92-летняя пенсионерка, в Локнянском районе — 86-летняя хозяйка дома и ещё один человек.