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Соцсфера

В преддверии Нового года лучшие социальные работники Псковской области получили награды

Лучшие социальные работники Псковской области, победители областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник центра социального обслуживания» получили профессиональные награды. 28 декабря дипломы, цветы и подарки им вручил начальник государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото с pskov.ru

В 2016 году участниками ежегодного конкурса стали 13 человек. 21 декабря конкурсная комиссия подвела итоги состязания в двух номинациях.

Так, в номинации «Лучший социальный работник службы социального обслуживания на дому» победителем стала Ольга Примак из Себежского района. Второе место заняла Надежда Грива из Пскова. Тройку лидеров замкнула Татьяна Ребенок из Опочецкого района.

В номинации «Лучший специалист по социальной работе, в том числе участковый социальный работник» места распределились следующим образом: первое место — у Людмилы Степановой из Красногородского района, второе место заняла Светлана Полякова из Псковского района и на третьем месте оказалась Нели Савицкая из Пустошкинского района.

Армен Мнацаканян отметил, что все без исключения социальные работники являются частью большой и дружной команды. Он поблагодарил их за нелегкий труд и пожелал здоровья и терпения. «Я горжусь вами и благодарю за самоотдачу. Вы уверенно справляетесь с самыми сложными задачами, возложенными на ваши хрупкие женские плечи», — подытожил начальник Управления.

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