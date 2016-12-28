Турчак призвал избегать кампанейщины в работе областной антикоррупционной комиссии

12:40, 28 декабря 2016, ПАИ

Сегодня, 28 декабря, губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе очередного заседания региональной координационной комиссии по противодействию коррупции призвал её членов в работе избегать кампанейщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Антикоррупционная работа — одна из основных в повестке дня нашего региона и страны в целом. Президент обратил на это особое внимание в рамках своего ежегодного послания Федеральному Собранию», — напомнил глава региона.

Членам комиссии был представлен доклад о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в 2015 году, об организации работы по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год лицами, замещающими государственные должности области.

Также участники заседания обсудили меры по повышению эффективности деятельности подразделений по противодействию коррупции в муниципальных районах области и формы их взаимодействия со вновь созданной комиссией, а также результаты контроля соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и итогах аудита государственных закупок Псковской области.

Представители администраций города Пскова и Печорского района доложили о реализации мер по противодействию коррупции на местах.

По итогам заседания Андрей Турчак поручил членам комиссии направить свои предложения в план работы коллегиального органа на 2017 год.

Добавим, комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Псковской области создана в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции».