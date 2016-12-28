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Режиссер Борис Бирман представит в Пскове спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш»

5 февраля в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля режиссер Борис Бирман и его Независимый театральный проект «ББТ» представят в Псковском академическом театре им. А. С. Пушкина спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» в жанре лирической комедии. Она построена на основе рассказов Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль будет поставлен на малой сцене Псковского драматического театра 5 февраля в 16:00. Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте фестиваля или на сайте театра, а также в кассах театра и гипермаркета «Империал».

«По сюжету в провинциальном музее-квартире А. С. Пушкина празднуется памятная дата — 100 лет со дня смерти великого поэта: это событие широко отмечалось в СССР. Мероприятие проводится силами местного ЖЭКа и сотрудниками музея. На праздник приглашены жильцы дома — ответственные квартиросъёмщики, которые в торжественной части собрания прослушают отчётную лекцию о Пушкине, а в художественной части встретятся с приглашёнными «Пушкиноведами», которые знают о поэте «не понаслышке», — рассказали организаторы.

Фото предоставлено Театрально-концертной дирекцией Псковской области

Организаторы напомнлили, что Борис Бирман уже знаком псковскому зрителю своей работой «Человек, обреченный на счастье», в которой он выступил в качестве драматурга и режиссера. Этот спектакль, созданный на основе рассказов Сергея Довлатова, стал одной из самых успешных псковских премьер уходящего года.

Добавим, спектакль «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинПуш» - лауреат ХХI театрального фестиваля «Рождественский парад», а также дипломант высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

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