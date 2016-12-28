Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов

13:36, 28 декабря 2016, ПАИ

В период новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, в Великих Луках изменится расписание автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, в последний день 2016 года общественный транспорт будет ездить так же, как в выходные.

1 января планируется отменить все движение автобусов по следующим маршрутам: № 119 «Великие Луки — Гороховье», № 113 «Великие Луки - Тетеркино», № 121 «Лесхозмаш - Сафроново», № 102 «Великие Луки — Ваши», № 130 «Великие Луки — Смота», № 104 «Великие Луки — Першино», № 110 «Великие Луки — Иваново — Сопки».

Автобус «Мебельный — Сафроново» выполнит несколько рейсой: от комбината в 12:40 и 16:00, из Сафроново – в 14:10, 17:40.

Автобус на Великополье отправится от улицы Дружбы в 10:20, 13:45 и 17:50.

В 6:00 начнут курсировать автобусы № 2 «Телецентр — Дубрава-2» и № 115 «Мебельный комбинат — Булынино». Отправление автобуса № 6 «Райбольница — Демидово» от медучреждения назначено на 11:50, из Демидово – на 12:00.

Автобус № 13 «Райбольница — Льнозавод» будет отъезжать от лечебного учреждения в 12:00 и ходить по расписанию выходного дня. В таком же режиме будет курсировать автобус № 9к «Лаврино — Инкубаторная».

Автобус №11 «Угольная — Переслегино» будет следовать с интервалом 25 минут. Отправление - в 11:00, №12 «Дружбы — Майкино» будет отправляться в 16:10 от драмтеатра на Майкино.

Движение на общественном транспорте по маршруту «Лаврино – Фотьево» решено временно отменить.

Справки по телефону можно получить по телефонам в Великих Лука: 3-86-55 - МУП «ЦДС», 7-17-86 - ГППО «Славяне». 1 января МУП «ЦДС» работает с 8:00 до 20:00, 2 января по 8 января - с 6:00 до11:00 и с 15:00 до 20:00.