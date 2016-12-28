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Общество

Министр здравоохранения России рассказала об испытаниях первого российского препарата от рака

Сегодня, 28 декабря, министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что в стране испытывают новый препарат от рака, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». Об этом сообщают РИА Новости.

По ее словам, на данный момент идет вторая фаза испытаний первого отечественного препарата от рака. Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли».

Напомнил, что рак является сегодня одной из главных причин смерти людей в большинстве развитых стран. В России от онкологических заболеваний страдают примерно три миллиона человек. По данным Минздрава, за минувшие 10 лет число раковых больных выросло на 18%. Каждый год злокачественные опухоли обнаруживают у примерно 500 тысяч россиян.

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