Псковский Красный Крест объявил конкурс детских плакатов на тему борьбы с туберкулезом

14:43, 28 декабря 2016, ПАИ

Псковское отделение Российского Красного Креста объявило конкурс детского плаката на тему «Остановите туберкулёз пока я жив!». Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации, конкурс проводится в рамках социального проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (Продолжение)» и посвящён Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта.

Цель конкурса - привлечь внимание молодёжи к проблемам туберкулёза, познакомить их с ранними симптомами болезни, принципами её профилактики и рассказать о необходимости придерживаться здорового образа жизни.

К участию в конкурсе приглашаются лица с ограниченными возможностями, дети и подростки из общеобразовательных организаций, домов детского творчества, детских домов и интернатов, социальных приютов, художественных школ, студенты высших и средних специальных учебных заведений. Предварительно участников ждёт информационно-образовательная подготовка, которую проведут компетентные сотрудники местных отделений Красного креста, противотуберкулезных и лечебно-профилактических учреждений, а также учителя.

Десять лучших работ будут отмечены ценными призами и подарками. Общий призовой фонд составляет 16 500 рублей.

Для участия в конкурсе необходимо отправить работы не позднее 17 марта 2017 года в псковское отделение Российского Красного Креста (Псков, улица Советская, дом 85). Подробности - по телефону 72-09-11.

Отметим, при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области..