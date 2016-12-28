0
16:04
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:41
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
13:51
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
13:36
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
11:43
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
11:01
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
10:31
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Еще новости
Общество

Псковский Красный Крест объявил конкурс детских плакатов на тему борьбы с туберкулезом

Псковское отделение Российского Красного Креста объявило конкурс детского плаката на тему «Остановите туберкулёз пока я жив!». Как сообщили Псковскому агентству информации в благотворительной организации, конкурс проводится в рамках социального проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (Продолжение)» и посвящён Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта.

Цель конкурса - привлечь внимание молодёжи к проблемам туберкулёза, познакомить их с ранними симптомами болезни, принципами её профилактики и рассказать о необходимости придерживаться здорового образа жизни.

К участию в конкурсе приглашаются лица с ограниченными возможностями, дети и подростки из общеобразовательных организаций, домов детского творчества, детских домов и интернатов, социальных приютов, художественных школ, студенты высших и средних специальных учебных заведений. Предварительно участников ждёт информационно-образовательная подготовка, которую проведут компетентные сотрудники местных отделений Красного креста, противотуберкулезных и лечебно-профилактических учреждений, а также учителя.

Десять лучших работ будут отмечены ценными призами и подарками. Общий призовой фонд составляет 16 500 рублей. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить работы не позднее 17 марта 2017 года в псковское отделение Российского Красного Креста (Псков, улица Советская, дом 85). Подробности - по телефону 72-09-11.

Отметим, при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области..

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
28 декабря 2016
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации 2
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
28 декабря 2016
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка 3
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
28 декабря 2016
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
28 декабря 2016
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
28 декабря 2016
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
28 декабря 2016
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
28 декабря 2016
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак

Идет загрузка...