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Общество

Отделение МФЦ в Новоржеве принимает заявителей по новому адресу

Спустя год работы новоржевское отделение Многофункционального центра по оказанию населению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) переехало в здание на улице Германа, 7. В церемонии открытия обновленного офиса 28 декабря приняли участие глава Новоржевского района Михаил Пашков и руководитель регионального МФЦ Джамиль Хиндристанский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото с pskov.ru

Многофункциональный центр разместился в отремонтированном помещении, площадь которого больше прежнего, что позволило оборудовать зал местами ожидания для заявителей. Кроме того, в обновленном центре работают три «единых» окна для приема документов, а также информационный терминал для доступа к сервису электронного правительства (gosuslugi.ru).

«Переезд был задуман для того, чтобы посетители МФЦ чувствовали себя комфортно во время обслуживания», — отметил Джамиль Хиндристанский.

Фото с pskov.ru

В настоящее время в Многофункциональном центре Новоржева населению предоставляют услуги Росреестра, Пенсионного фонда РФ, миграционной и налоговой служб — всего порядка 50-ти наименований. В следующем году их перечень планируют расширить до сотни.

Напомним, что сеть многофункциональных центров в Псковской области имеет 24 отделения приема заявителей во всех муниципальных образованиях региона. В 33-х сельских поселениях функционируют удаленные мини-офисы МФЦ, в которые граждане обращаются непосредственно по месту проживания. Самыми востребованными у жителей региона являются услуги в сфере миграции, пенсионного обслуживания, социальной защиты населения, а также земельных отношений и природопользования.

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