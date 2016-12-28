1
13:51
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
13:36
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
11:43
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
11:01
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
10:31
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
09:42
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
22:06
В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen
Еще новости
Общество

В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка

28 декабря в Пскове на улице Пушкина торжественно открылась городская новогодняя ярмарка. Торговые ряды развернулись на всем протяжении пешеходной зоны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

От муниципальных властей участников и гостей мероприятия с наступающим Новым годом и Рождеством поздравил глава города Иван Цецерский. «Пусть наступающий год Петуха будет для всех нас светлым и радостным. Символ года пусть каждого будет по утрам и настраивает на позитив. Мира, достатка, здоровья и благополучия», - сказал он и поблагодарил организаторов за создание предновогоднего настроения у псковичей и гостей города.

Слова приветствия и поздравления прозвучали также от директора муниципального предприятия «Северо-Западный Центр социологии и маркетинга» Валерия Тюменцева.

Иван Цецерский прогулялся по торговым рядам, приобрел новогодний подарок – игрушечного петуха ручной работы, приценился к живым елям, которые также можно купить  на ярмарке. Продавец рассказал главе города, что новогодние красавицы выращены в питомнике, привезены из Печорского района, в наличии есть как обычные деревца, так и сортовые ели, подвергавшиеся формовке и особому уходу.

Иван Цецерский поинтересовался расценками на угощения к новогоднему столу, понаблюдал за семьей овец романовской породы, которые разместились в вольере прямо в центре улицы Пушкина. Кроме того, ближе к вечеру развернут свою работу несколько точек питания, в которых можно будет согреться горячими напитками и блюдами.

Отметим, новогодняя ярмарка продолжит свою работу до 31 декабря. Режим работы: 28-30 декабря - с 10 до 20 часов, 31 декабря - с 10 до 14 часов. Организаторами ярмарки выступают муниципальное предприятие города «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» при поддержке Управления культуры и Отдела потребительского рынка и услуг администрации муниципалитета. Псковичи и гости города могут приобрести самые разнообразные новогодние подарки и сувениры, текстиль, продукты к праздничному столу, а также поучаствовать в конкурсах и розыгрышах.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
28 декабря 2016
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка 1
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
28 декабря 2016
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
28 декабря 2016
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
28 декабря 2016
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
28 декабря 2016
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
28 декабря 2016
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen
27 декабря 2016
В России отзывают почти 4,5 тысячи автомобилей Volkswagen
Псковскому музею-заповеднику исполнилось 140 лет
27 декабря 2016
Псковскому музею-заповеднику исполнилось 140 лет 2

Идет загрузка...