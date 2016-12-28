0
16:04
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:41
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
13:51
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
13:36
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
11:43
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
11:01
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
10:31
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Еще новости
Общество

Активисты ОНФ провели в Великих Луках детско-юношеские соревнования по боксу и тайскому боксу

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели на базе великолукского военно-патриотического клуба «Шторм» соревнования по боксу и тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие более 40 юных спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском регональном отделении ОНФ.

Участники турнира получили памятные сувениры от регионального отделения ОНФ.

«Воспитанники клуба в соревнованиях проявили настоящий спортивный характер и мастерство. В клубе огромное внимание уделяется не только физической подготовке, но и патриотическому воспитанию, нравственной работе с детьми и молодежью города», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский.

Также воспитанники военно-патриотического клуба «Шторм» встретились с ветеранами афганской войны Евгением Прогрессовым и Павлом Григорьевым. Ветераны боевых действий показали ребятам макеты боевого оружия. Ребята самостоятельно разбирали и собирали АКМ, обучились некоторым приемам самообороны.

«Встреча закончилась беседой о любви к Родине и определением понятия слова «патриотизм». Работа с молодежью в данном направлении очень важна для развития личности учащихся, воспитания как духовных, так и социально-гражданских качеств. В повестке регионального отделения ОНФ работа в данном направлении занимает особое место», - подчеркнул Козловский. Он вручил клубу на память о мероприятии шахматы, подчеркнув, что многие великие советские и российские чемпионы по боксу прекрасно играли в шахматы, и данная игра была и продолжает оставаться частью подготовки боксеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
28 декабря 2016
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации 2
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка
28 декабря 2016
В центре Пскова открылась новогодняя ярмарка 3
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
28 декабря 2016
Во время новогодних каникул в Великих Луках изменится расписание автобусов
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
28 декабря 2016
Гость ПАИ-live рассказал, как правильно выбирать пиротехнику
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
28 декабря 2016
Стартовал пиротехнический ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
28 декабря 2016
«Акваполис» приглашает псковичей на встречу с Дедом Морозом
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак
28 декабря 2016
Псковская организация «Зоозащита» ищет сено для собак

Идет загрузка...