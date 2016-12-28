Активисты ОНФ провели в Великих Луках детско-юношеские соревнования по боксу и тайскому боксу

17:40, 28 декабря 2016, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области провели на базе великолукского военно-патриотического клуба «Шторм» соревнования по боксу и тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие более 40 юных спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском регональном отделении ОНФ.

Участники турнира получили памятные сувениры от регионального отделения ОНФ.

«Воспитанники клуба в соревнованиях проявили настоящий спортивный характер и мастерство. В клубе огромное внимание уделяется не только физической подготовке, но и патриотическому воспитанию, нравственной работе с детьми и молодежью города», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский.

Также воспитанники военно-патриотического клуба «Шторм» встретились с ветеранами афганской войны Евгением Прогрессовым и Павлом Григорьевым. Ветераны боевых действий показали ребятам макеты боевого оружия. Ребята самостоятельно разбирали и собирали АКМ, обучились некоторым приемам самообороны.

«Встреча закончилась беседой о любви к Родине и определением понятия слова «патриотизм». Работа с молодежью в данном направлении очень важна для развития личности учащихся, воспитания как духовных, так и социально-гражданских качеств. В повестке регионального отделения ОНФ работа в данном направлении занимает особое место», - подчеркнул Козловский. Он вручил клубу на память о мероприятии шахматы, подчеркнув, что многие великие советские и российские чемпионы по боксу прекрасно играли в шахматы, и данная игра была и продолжает оставаться частью подготовки боксеров.