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Общество

В уходящем году работодатели из Псковской области предлагали зарплату в 30 тысяч рублей

В текущем году работодатели из Псковской области в среднем предлагали соискателям зарплату в размере 30 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании HeadHunter, проект «Банк данных заработных плат» которой составил зарплатный рейтинг регионов России-2016.

Аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему более 700 российскими работодателями на протяжении всего года. Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист». Позиция не предполагает прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за год.

В итоге средняя зарплата специалистов из Северо-Западном федеральном округе, по информации «Банка данных заработных плат», составила 29,5 тыс. рублей.

По результатам опроса 2 тыс. 675 работающих жителей России, проводившегося с 21 ноября по 6 декабря на сайте hh.ru, 25% респондентам из Северо-Запада работодатели в уходящем году увеличили заработную плату, 42% - уменьшили. Доход 33% опрошенных остался без изменений.

Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть российских компаний запланировала на январь 2017 года, а еще треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале следующего года. В среднем компании планируют поднять зарплату работникам на 8%.

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