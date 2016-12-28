На открытии отеля «Покровский» Турчак напомнил про споры о судьбе здания психдиспансера

14:06, 28 декабря 2016, ПАИ

Сегодня на заседании Совета по культурному наследию, который проходит в Пскове в расположенном рядом с Покровской башней отеле «Покровский» в день его открытия, губернатор Псковской области Андрей Турчак напомнил участникам заседания про многочисленные споры о судьбе здания гостиницы.

«Помните, сколько копий было сломано? Сколько было защитников исторической идентичности этого места борцов за соблюдение высотных и объемных решений? Нашему совету можно поставить твердую четверку уже за то, что удалось урегулировать все эти вопросы на благо псковичей и гостей города. Все они смогут спуститься к набережной, оказаться на смотровой площадке», — отметил глава региона.

«Мы все ждем продолжения реализации туркластера, выполнения обязательств инвестора по шпагатной фабрике, чтобы соединить два берега и связать набережные Псковы и Великой. Мы получим продолжительный маршрут, по которому смогут гулять горожане и гости города. Кроме того, мы находимся в помещении, где временно будут располагаться экспозиции музея — это были дополнительные обязательства инвестора. Мы получили дополнительное пространство, которое будет работать на горожан и открыто для посещения», — добавил Турчак.

Напомним, после закрытия психдиспансера в середине нулевых его здание пустовало и позже было приобретено инвесторами для открытия там гостиницы. Однако ранее некоторые участники Совета активно выступали против реконструкции здания в охранной зоне Покровской башни и всего псковского Кремля. Звучали даже предложения выкупить объект и разобрать его, оставив зелёную площадку.