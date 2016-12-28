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Общество

В Пскове пройдет новогодняя этнонациональная елка

В преддверии Нового года в Пскове пройдет новогодняя этнонациональная елка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Мероприятие состоится в Доме офицеров. Праздник для 250 воспитанников социального приюта для детей и подростков и детей – представителей национальных диаспор Пскова организует региональная общественная организация «Армянская община «Урарту».

Артисты Дома офицеров покажут маленьким гостям спектакль с участием сказочных персонажей, а творческие коллективы дагестанской и армянской общин исполнят национальные танцевальные номера. Также дети получат сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Организаторы добавили, что новогодняя этнонациональная елка проходит в Пскове в третий раз и стала уже традиционной. 

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