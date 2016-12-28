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Псковская таможня изъяла крупную партию сигарет, скрытую в мешках с углем

На таможенном посту МАПП Куничина Гора на российско-эстонской границе сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с УФСБ по региону пресекли незаконное перемещение товара, сокрытого от таможенного контроля. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Транспортное средство международной перевозки, зарегистрированное в РФ, следовало с грузом в адрес одной из фирм Эстонии. В качестве товара в документах был указан древесный уголь. При проведении таможенного досмотра сотрудники таможни выявили, что в 451 мешке из 978, кроме угля, находятся сигареты.

69 тыс. 376 пачек сигарет общим весом 1320 килограммов были изъяты и помещены на ответственное хранение. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих их обнаружение). Назначена товароведческая экспертиза.
 

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