Великолукский свинокомплекс обеспечил дровами жителей Пореченской волости

14:46, 28 декабря 2016, ПАИ

Великолукский свиноводческий комплекс нашел возможность безвозмездно обеспечить дровами в отопительный сезон 2016-2017 годов самые нуждающиеся категории граждан Пореченской волости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мы очень внимательно отнеслись к данной проблеме. В некоторых домах, действительно, ситуация с отоплением складывается очень непростая, а где-то дрова вот-вот закончатся, причем по вполне объективным причинам. А печку топить нужно обязательно, ведь в большинстве таких нуждающихся семей есть дети, - отметили представители ООО «ВСК». - Так что, оказывая помощь мы, в первую очередь, помогаем не району, мы думаем о детях, чтобы они не замерзли».

В соответствии с подготовленными списками, дрова начали развозить нуждающимся жителям ещё в конце ноября. Одной из первых такой подарок получила многодетная мать-одиночка Татьяна Гамаюнова, проживающая в деревне Поречье. Она одна воспитывает троих детей.

Также на сегодняшний день дровами уже обеспечены многодетная семья Комендантовых из деревни Ладихино (пятеро детей), Надежда Яковлева, многодетная мать-одиночка из деревни Поречье (четверо детей, среди которых - два ребенка-инвалида), Виктор Баринов, многодетный инвалид из деревни Поречье (четверо детей) и другие жители области.

Не остались без внимания и другие нуждающиеся категории граждан. Кроме того, в настоящее время в администрации Пореченской волости готовятся очередные списки будущих получателей «теплого» подарка от Великолукского свиноводсческого комплекса. На предприятии подтвердили, что готовы порадовать людей, как только документы будут согласованы с отделом социальной защиты и главой волости.