В Псковской области стартовал проект «Школа наследия»

14:35, 28 декабря 2016, ПАИ

В Псковской области начали реализацию проекта «Школа наследия», в рамках которого старшеклассников пригласили на лекции. Об этом сообщила председатель госкомитета по охране объектов культурного наследия Яковлева 28 декабря на заседании Совета по культурному наследию, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Если будет интерес - отправим целевиков в учебные заведения, которые готовят реставраторов. Потому что есть проблема - у наших специалистов нет смены», - добавила Е. Яковлева.

