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Культура

Солодёжню, Дом Печенко и Дом Батова предлагают в аренду за рубль

Солодёжню, Дом Печенко и Дом Батова выставили на сайте Министерства культуры на аренду за рубль.  Об этом сообщила руководитель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева на заседании Совета по культурному наследию, которое проходит 28 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Идет поиск инвестора, разработаны проекты реставрации и приспособления для Солодежни и Дома Печенко», - добавила Елена Яковлева.

Она рассказала, Дом Батова в настоящее время законсервирован, было предложение демонтировать с  него мозаичное панно  и отреставрировать его, но не решились. «Решили подождать начала реставрации», - пояснила Елена Яковлева.

В рамках отчёта о работе комитета в минувшем году, она остановилась на реставрации крепости в Великих Луках, заметив, что во время  проведения работ местные власти проявили настойчивость. «Они не то что на пульсе, а на горле руку держали, когда решался вопрос о материале для дорожек внутри, чтобы они были не из сосны, а из лиственницы. Но теперь местные жители катаются по этим дорожкам на лыжах», - отметила Елена Яковлева и выразила сожаление, что люди так относятся к результатам реставрации.

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