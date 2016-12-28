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Общество

На сохранении дома Марины Мнишек, имений Волышёво и Княжьи Горки сконцентрируется в 2017 году госкомитет области по культурному наследию

В 2017 году госкомитет Псковской области по охране объектов культурного наследия намерен сосредоточить свои усилия на нескольких «горячих точках»: усадьбе Строгановых Волышёво  (Порховский район), имении Княжьи Горки (Дедовичский район), церкви в Мелетово (Псковский район) и  доме Марины Мнишек на Романовой горке (Псков). Об этом сообщила председатель комитета Елена Яковлева 28 декабря на заседании Совета по культурному наследию, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Яковлева также отметила, что Псковская область заняла 4-е место в рейтинге эффективности регионов по охране культурного наследия. Выше расположились только Москва, Санкт-Петербург и Новгород.

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